行政院副院長陳其邁。（資料照片）

民進黨高雄市議會黨團政策中心執行長林展鴻。（中評社）

高雄市黨部主委，海派推出有意爭取2022高雄市長寶座的趙天麟，與菊系推出的年輕議員高閔琳正面對決。儘管高閔琳有菊直屬人馬劉世芳親自壓陣，但終究敵不過趙天麟。趙天麟的當選，顯示菊系在高雄的勢力也下滑。

不過，如果高雄市長需要補選，是由誰代表民進黨投入選戰？

有認為趙天麟當選高雄市黨部主委，讓趙天麟的市長路更有本錢。

另也有地方人士認為，陳其邁才是回鍋高雄的不二人選。根據《中評網》報導，民進黨高雄市議會黨團政策中心執行長林展鴻指出，趙天麟若順利贏得高雄市黨部主委一職，基本上陳其邁應該就是高雄綠營未來市長的不二人選。

另外，蔡英文展開第二任期，林展鴻預期，民進黨內的中生代競逐會更激烈，北台灣有新潮流鄭文燦、中台灣有正國會林佳龍、南台灣還有黃偉哲。各派系會出現「兄弟爬山、各顯神通」的局面。

林展鴻，1963年生，輔仁大學哲學系學士，民進黨資深黨員，曾任新台灣重建委員會幹事、前立委施明德法案助理、江鵬堅法案助理、陳其邁國會辦公室主任、劉俊雄國會辦公室主任、民主進步黨高雄市黨部副執行長、執行長等職。

(中時電子報)