人家常說上了40歲後，做「那檔子」事時就會「力不從心」，不過北部地區有名已60歲的喪偶男子，卻仍是「一尾活龍」。這名年近花甲男子，還搭上一名人妻偷來暗去，經常相約到摩鐵「嘿咻」，此事被人妻丈夫發現提告，沒想到人妻供稱，「老王」體力驚人，每次嘿咻激戰至少要「爆發」3次才肯罷休，讓她撕爛床單登頂好幾回。

但是這名年齡已是「老王」，而體力仍像「小王」的被告的男子，則是告訴法官，自己承認喜歡人妻，但堅稱沒和她嘿咻。

但是相較之下，人妻就坦承兩人經常到中南部出遊，肌膚相親刺激下就會找地方休息嘿咻。兩人進到房間，每次都要大戰三回合，「老王」才肯罷休，讓她腿軟不已。在人妻手機的LINE中，還有「我射很多精子」、「買驗孕棒試看看」、「有孩子我會負責」等對話。

據檢警調查，喪偶的「老王」是在朋友聚會上認識人妻，之後兩人多次到中南部出遊，不但牽手還有擁抱合照。後來人妻的丈夫發現老婆經常外出過夜，察覺奇怪，追問下才知被戴了綠帽，於是對兩人提出妨害家庭告訴。

法官審理認定，兩人曾經發生性行為，依妨害家庭罪判老王4月徒刑，可易科罰金12萬元，另判賠人夫20萬元。

(中時電子報)