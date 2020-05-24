民進黨台中市黨部主委選舉，由市議員李天生當選。（盧金足攝）

民進黨台中市黨部黨職選舉24日登場，因應防疫，黨員投票，需戴口罩、雙手消毒才能進投票所投票。（盧金足攝）

全國黨代表、市黨代表、執行委員及評議委員競爭激烈，民進黨員關心開票結果。（盧金足攝）

民進黨台中市黨部24日舉行第六屆主任委員、市黨員代表選舉和第19屆全國黨員代表改選，符合投票資格者有1萬9206人，黨員投票踴躍，投票率達63.71％，台中市議員李天生以1萬1177票，當選民主進步黨台中市黨部第六屆主任委員。

民進黨台中市黨部黨職選舉，全國黨代表應選31人，有39人登記；市黨員代表應選75＋1(原住民) 有104＋1(原住民) 人登記，李天生以1萬1177票，當選民主進步黨台中市黨部新任主委。

民進黨台中市黨部執行長翁誌偉指出，這次黨職改選遇到疫情關係，將場地移置餐廳與廟宇，雖台灣疫情較為趨緩，但市黨部仍以高規格準備防疫工作，入口處也安排防疫人員協助黨員量體溫、用酒精消毒，一切配合中央疫情指揮中心及黨中央的相關規定辦理。

翁誌偉感謝黨員用投票的行動力表達對民進黨的支持，讓改革不間斷、堅持台灣價值，宣示2022「贏回市長、議會過半、里長席次加倍成長的目標」，為民進黨在台中市全面執政繼續努力。

(中時 )