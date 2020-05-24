大陸外長王毅表示，大陸還為美方在華採購提供支持和便利，僅口罩一項就向美方出口了120多億以上，相當於為每一個美國人提供了將近40只口罩。（圖／央視新聞截圖）

大陸全國人大、政協會議24日下午舉行由外交部長王毅主持的記者會，針對大陸對全球防疫工作的貢獻，王毅在記者會上說，大陸為美方在採購醫療物資提供了便利和支援，僅口罩一項就向美方出口了120億以上，相當於為每一位美國人提供了將近40只口罩。

據《央視新聞》報導，王毅在記者會上說，新冠肺炎疫情是中美兩國的共同敵人。相互支持幫助是兩國人民的共同心願。疫情之初，美國很多社團、企業和民眾向中國大陸伸出援手。在美國陷入疫情後，中國政府、地方和各界人士也積極回報，向美方捐贈了大量急需的醫療物資。

王毅指出，大陸還為美方在華採購提供支持和便利，僅口罩一項就向美方出口了120多億以上，相當於為每一個美國人提供了將近40只口罩。

王毅話鋒一轉表示，但令人遺憾的是，除了新冠病毒的肆虐，還有一種政治病毒也正在美國擴散，這種政治病毒就是利用一切機會對中國大陸進行攻擊抹黑。中方願意本著不衝突不對抗，相互尊重、合作共贏的精神，同美方共同建設一個協調合作穩定的中美關係，同時我們也必須維護中國的主權和領土完整，維護自身的正當發展權利，維護中國人民歷經磨難所贏得的地位和尊嚴。

(中時電子報)