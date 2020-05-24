新冠肺炎導致美國租車需求銳減，租車公司被迫削減車隊規模，車市湧進大批二手車壓低價格，潛在買家可能改購買性價比高的二手車，連帶影響整個汽車產業。租車公司三分之二的收入來自機場租車業務，受到疫情衝擊，搭機的旅客人數驟減，使得租車需求崩跌。

租車公司的非機場業務主要來自交通意外產生的租車需求。發生交通事故的車主暫時租車代步，保險公司會支付部分或全部租車費。然而居家防疫政策讓民眾減少開車上路，發生交通事故的機會降低，租車的客戶也跟著減少。

於是租車公司陷入業務寒冬。美國第二大租車公司赫茲（Hertz）在22日聲請破產保護，對手Avis Budget雖然財務狀況較好，但也面臨虧損。Avis 3月宣布將2020年的新車購買計畫大砍80％。

2019年租車公司購買1,700萬至1,900萬輛新車，約占美國新車銷售的10％。

租車公司除了減少購買新車，也在縮減旗下車隊規模。專家指出，赫茲、Avis和Enterprise租車公司，可能在未來幾周或幾個月出脫150萬輛汽車。

研究機構Cox Automotive經理拉辛（Zo Rahim）表示，市場可能湧進至少數十萬輛二手車。

赫茲3月初出售美國車隊4.1萬輛汽車，出售歐洲車隊1.3萬輛車。此外，Avis亦表示，3月上旬已經將美國車隊規模縮減3.5萬輛。汽車研究機構LMC Automotive全球預測部門總裁舒斯特（Jeff Schuster）表示：「租車公司不需要這麼多汽車，他們需要的是現金。二手車湧進市場將壓低汽車價格，對市場造成壓力。」

二手車價格下滑將影響汽車製造商的新車銷售。潛在買家可能放棄購買新車，改買車款較新、哩程數較少的二手車。

(工商 )