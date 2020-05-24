全球資產管理市場是一塊大餅，由眾多投資人和投信、投顧業集合而成，市場規模一直在長大，波士頓顧問公司（BCG）追蹤統計，屆及2019年達89兆美元，不同於昔日，現在這塊大餅長大的動能，由ESG（Environment環境、Society社會、Governance公司治理）帶來的財務效益越見明顯，而且是投資人對ESG相關投資的需求增加所致。

89兆美元是什麼樣的概念？全世界最大國美國的國內生產毛額（GDP）19.39兆美元，89兆美元是美國GDP的4.6倍！這些都是不同市場、不分男女老少，一點一滴累積的投資理財資金。如果依照BCG發表的《2020全球資產管理報告：保護、適應與創新》研究發現，ESG議題越來越受重視，財務成效也有目共睹，那代表全世界的庶民資金正被有良心地運用。

BCG統計，自2012年以來，以ESG相關投資方法管理的全球資產成長了15％。ESG投資的需求主要來自歐洲法人，近年美國和亞洲法人及全球個人投資人對ESG亦越來越關注。

波士頓顧問公司發現，在2019年不少基金經理增加使用ESG相關數據，作為投資研究及分析，並增加應用這些數據至投資決策。尤其在巿況波動時，ESG因子可協助基金經理，尤其主動式管理投資持續精進投資組合，資產管理公司可透過運用與ESG相關的數據及分析模型，增加產品的差異性。

今年來的新冠疫情全球危機，BCG團隊認為，疫情大流行使得健康危機快速轉變為近代史上最嚴重的經濟危機之一，「這正是提醒全世界的人們，ESG因素的重要性！」

但因為不是所有ESG因素一體適用在所有的公司、產業，BCG指出，在這個全新的重要時代，投資者必須積極了解ESG因素，並將新趨勢以更加敏捷的方式納入投資決策。

(工商 )