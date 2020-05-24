交通部長林佳龍的未來動向備受矚目。（盧金足攝）

民進黨下屆台中市長誰來披掛上陣？交通部長林佳龍（右）不排除參選，立法院副院長蔡其昌強調「市民在意的是做事而不是討論位置」。（盧金足攝）

民進黨台中市黨部主委選舉，24日由市議員李天生出線，主委一役被視為市長選舉前哨戰，交通部長林佳龍拋出「不排除再選台中市長」，立法院副院長蔡其昌回應「市民在乎的是做事，不是討論位置」，台中是國、民兩黨主席的故鄉，誰來挑戰市長盧秀燕，備受矚目。

被視為親「正國會」系統的李天生，主委選舉獲正國會、新潮流、蘇系共同支持，同額競選出任市黨部主委，宣示首要任務爭取2022重新執政，並以「市長當選、議員過半」為奮鬥目標。

對林、蔡與立委何欣純三名熱門市長人選，李天生表示，如果三人都有意願會先協調，若協調不成只好初選，不管誰出馬，都會是有把握打敗盧秀燕的戰將。

距離市長選舉還有兩年多，誰要挑戰盧秀燕？林佳龍透露「有聽到基層的聲音」，被解讀想回鍋參選，蔡其昌強調，今年初選舉剛結束，市民期待新民意選出來的總統和立委，能為台中市帶來什麼樣的建設和願景，不忘初衷，持續傾聽民意、勤走基層。

盧秀燕這屆大贏20多萬票，拿回國民黨台中市執政權，林佳龍慘輸20萬票飲恨，但林的部長級行程，台中「密度」甚高，動向也攸關下屆民進黨市長人選的布局。

國民黨主席江啟臣出身豐原，擔任民進黨主席的蔡英文總統也曾將戶籍遷到豐原，台中算是國、民兩黨「主席的故鄉」，藍綠搶攻地方城池，再度點燃決戰中台灣的戰火。

(中時 )