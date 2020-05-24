日本職業美女摔角選手木村花，因為參加戀愛實境秀《雙層公寓》（Terrace House Tokyo）走紅，同時也飽受酸民攻擊困擾，昨(23日)被經紀公司證實她不幸離世，得年22歲。她的母親、知名摔角選手木村響子在沉默1天後，終於打破沉默發聲，「對不起，沒能保護好妳」一句話惹鼻酸。
總是在螢光幕前展現陽光笑顏的木村花，其實長期以來飽受酸民霸凌所擾，昨日凌晨突然在社群網站PO出多張血淋淋的割腕照，自嘲有個不被愛的人生，同時感謝母親生下自己，並吻別愛貓後，不久經紀公司就證實她的死訊。
而她的母親木村響子，稍早也強忍淚水，首度對外發聲，據ETtoday報導，木村響子在社群網站不斷向女兒道歉，「對不起，沒有保護好妳，對不起，讓妳內心這麼痛苦。」同時也請求外界別再向經紀公司、警方打聽細節，尊重死者，不要再傷害任何人了。
而她生前在《雙層公寓》的好友Vivi也難以接受噩耗，表示看著照片中木村花的笑容完全無法冷靜，更自責無法幫助好友，自己一輩子都忘不了木村花的笑顏。
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(中時電子報)
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