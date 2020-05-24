高雄市長韓國瑜24日晚間9時40分許，在臉書開直播表示，正式啟動防治登革熱清潔消毒工作。

韓國瑜指出，各位市民朋友辛苦了，今天來和大家報告這次的豪雨應變概況。他代表高雄市政府對大家致意，有批評才有進步，市府也正式啟動防治登革熱清潔消毒工作，希望市民朋友一起合作！

韓國瑜表示，519高雄超豪大雨，大家關心淹水情況，他希望國泰民安、風調雨順，國泰民安靠自己，風調雨順靠老天爺。

他說，這次山區大雨420毫米，平地350毫米，高市府依照體制，積水119處，一天之內，淹水全部退去，要向水利局致謝，非常辛苦。老天爺下多少雨只能祈禱老天爺，但是排水是市府的真本領。

韓國瑜指出，本來預估，不淹水要2年到2年半，現在預估只要1年半，希望高雄市民給一點時間，鹽埕會增加一個抽水站，解決淹水。

他表示，高雄市大年初一，防治新冠肺炎一級開設，預防登革熱也已於2月15日一級開設，到今天已經3個月。

他說，高雄市目前有三大威脅，一個是看不見得新冠病毒，二是看不清楚的登革熱、蚊子，三是看得見的豪大雨，市府團隊會全力部署。

韓國瑜指出，高市府也修了600條馬路，這次豪大雨都沒有破洞，有破洞是民國75年以前修的馬路，高市府也會一一鋪平。

韓國瑜強調，未來會繼續努力，讓高雄市充滿光與熱。

(中時電子報)