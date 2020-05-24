數千名市民聚集抗議「港版國安法」遊行，港島區多處陷入混亂，導致最少5名警員受傷。今日(24日)下午約4時45分，警方在銅鑼灣鵝頸橋附近執法期間，有暴徒突然向現場警務人員投擲大量磚頭、硬物及不明液體，有人員頭盔被擊中損毀，事件中至少4名警方的媒體聯絡隊人員受傷，其中2人被送上救護車送院，警務處處長鄧炳強在2人送院前親向他們作出慰問。

據港媒報導，媒體聯絡隊警司高振邦今日協助媒體採訪期間，曾要求非記者的人士離開，在場人士一度起哄並行近他，同袍擔心其人身安全，遂與他一起離開，而非被同袍拉走。

此外，今日(24日)傍晚約6時，一輛警方七人車載滿防暴警，駛至軒尼詩道近天樂里時，懷疑有示威者察覺車內載有警員，不由分說執起硬物，猛力掟向七人車。

七人車司機位車窗被擊中後應聲粉碎，車內散落玻璃碎片，其中1名警員更疑被濺中受傷，嘴角流血，施襲者得手後逃去無蹤。警方其後在附近停泊車輛，有同袍分乘多輛警車到場了解事件，部分人手持胡椒噴劑、圓盾及警棍戒備。

警方表示，警方的車隊當時在鵝頸橋完成執法後離開，當駛至天樂里時，有暴徒向警車投擲磚頭，其中一輛警察私家車車頭司機位整塊玻璃窗被擊碎，大量玻璃碎片濺進車廂，一名警員受傷流血。

警方狠批暴徒肆意襲擊警務人員及市民，行為卑劣殘忍，強調絕不容許暴徒破壞社會安寧，危害市民生命財產，會繼續執法以阻止暴徒的惡行。

(中時 )