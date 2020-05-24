現任主委陳景豊表示，希望黃不要做出傷害黨的行為。（民進黨花蓮縣黨部提供／許家寧花蓮傳真）

民進黨花蓮縣黨部主委選舉，現任主委陳景豊囊括72％得票率，以1019票比370票，輕鬆擊敗挑戰的吉安鄉民代表黃登科，黃選後稱有支持者檢舉選票遭代領，質疑有作票嫌疑，縣黨部為避免爭議，已將選票進行封存，希望黃舉證，送交執委會討論，才能查驗。

花蓮縣黨部黨員選舉人共1843人，全縣分設6處投票所，開票後陳景豊就大幅領先，最後高票連任成功，3名全國黨代表由胡仁順、嚴献宗、駱燕秋當選，現任全代、前花蓮市民代表傅國淵則意外落馬，另外32人競爭25席黨代表也順利產生。

黃登科表示，大約開票後1小時，有名男子登門檢舉，表示投票時發現選票已被簽名代領，但筆跡卻不是他，男子當場反應卻被選務人員要求離開，黃強調，為保護檢舉人他不能透露，但確有其人，因為曾按黨員名冊拜訪過尋求支持，檢舉內容也有當場錄音。

黃登科說，以往花蓮市、吉安選區在明義國小，這次卻換到花蓮縣體育館停車場，對第五（加灣）、第六（富士）投票所位置也有疑慮，且未蓋章、只簽名就可以領票，讓他不能接受，雖然不影響到選舉結果，跳出來質疑，是希望選舉過程能公平、公正、公開。

縣黨部代理主委胡仁順說，今天投票時並未接獲有相關案件，黃登科認為有疑慮，依規定封存選票，請他提出書面事證，送交執委會處理，但是黃到黨部檢舉時並沒有提到此事，僅質疑作票，要求查封選票，對於黃對媒體的說法，他尊重但無的放矢大可不必。

(中時 )