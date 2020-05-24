近日有網友在臉書社團上分享，自知名美式賣場好市多（Costco）購入的餐包合中驚見2隻成熟的大蟑螂，究責歸屬在網上鬧得沸沸揚揚。目前店家已與賣場討論後續處理問題，而一名賣場副理受媒體採訪表示：沒見過這種狀況！

昨日（23）在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上有網友爆料從好市多剛買的餐包盒内看見一隻大蟑螂，讓她當場嚇傻，而過不到一小時，竟又出現另一隻大蟑螂。同時也PO出影片證實所言為真，2隻活跳跳的蟑螂就在未拆封的餐包盒中亂竄，畫面相當驚恐。

不過卻有網友質疑蟑螂是原PO「買回家後」才跑進去的，目前原PO已關閉留言系統，與店家談論後續處理程序中。原PO強調，「不要再問為什麼沒看到了 如果有看到我幹嘛買回來」。

而根據《東森新聞》報導，美式賣場副總王友玫表示：「會員（原PO）已經辦理退貨，在得知此案的同時，賣場已全面清查所有工作環境，包括產品跟這幾天的紀錄」。賣場強調沒遇過這種狀況，所以目前已將個案交給食品安全部門，做後續的調查跟處理。

(中時電子報)