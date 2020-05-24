安哥拉國家空軍（FANA）收到一批洪都K-8「喀拉昆崙式」教練機，這是中航工業洪都飛機公司在上世紀90年代問世的噴射教練機，也能進行對地攻擊任務。

防衛世界(Defense World)報導，據航空記者沃恩斯（Alan Warnes） 在5月23日發布的推文中說， 西南非的安哥拉，先前已獲得6架K-8，而今年還將交付另外6架。

在2019年3月，微博的軍事迷就發現的帶有安哥拉標記的K-8，當時座艙蓋已經被遮住，尾翼的前緣被移走，表明這批飛機正準備裝貨上船。

同時，軍事雜誌《Scramble Magazin》報導稱，安哥拉以5200萬美元的價格，向中航工業公司訂購了4架K-8，並隨時再加購。

K-8是大陸研發第一種具有西方設計感的軍用機，外型上頗類似義大利MB-339，在研發初期也得到不少美國的協助，原型機的引擎，採用蓋瑞特(Garrett,現被漢尼威Honeywell所收購)TFE731-2A渦輪扇引擎，可產生1600kg的推力。剛好與中華民國的AT-3自強教練機的引擎相同。

不過隨著1989年6月事件，美國不再提供軍用品給中國大陸，因此K-8量產型的引擎，改用烏克蘭AI-25TLK渦輪風扇引擎，或大陸自產版本的渦扇11。

K-8的使用國不少，包括巴基斯坦(合作研發國)、孟加拉、緬甸、埃及、納米比亞、安哥拉、辛巴威、坦尚尼亞、玻利維亞、委內瑞拉等國。

(中時電子報)