統一獅新洋投達尼爾原定19號就要登板，不過本周因為梅雨連下好幾天，因此「開箱之戰」一延再延，直到今日才首度亮相，達尼爾主投3.2局，雖然被樂天桃猿敲了9支安打，不過僅失2分，「餅總」林岳平認為表現還不錯，不過還僅是第一場，未來希望能有好表現幫助球隊。

達尼爾來台經過14天隔離之後，僅在牛棚練投，連二軍比賽都沒投就先在一軍登板，也是因為洋投洛奇表現不佳降下二軍，急需洋投救火。

首場比賽達尼爾僅投69球，林岳平認為表現還不錯，「速度、控球、變化球都不錯，被安打比較多，不過都是滾地球安打，不是很紮實的，9支安打只失2分，表示他很快搶下出局數之後才被敲安，未來會慢慢拉長他的局數和球數。」

林岳平表示下周會再增加他的投球數，因此還不敢斷定表現比預期好，「第一場還不曉得，希望未來拉長局數後能幫助球隊。」

達尼爾認為第一場表現應該可以更好，但還不算糟，重點是球隊有贏球，自己專注在場上盡力表現。他首戰就遇上有「暴力猿」打線聞名的桃猿，「知道對手是很好的球隊，盡量將傷害降到最低，不過他們都還能打出去，這結果我還能接受。」

此外達尼爾在台灣初登板就遇上樂天桃猿獨有的熱鬧應援方式，他稱讚這種加油相當新奇，「以前沒體驗過，尤其下場後，才有時間觀察這種啦啦隊帶動應援的加油方式，很棒。」

(中時 )