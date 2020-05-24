周一起，鋒面會再度北抬，氣象局表示，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。天氣相關粉專指出，這波雨勢從南部開始慢慢影響到中北部，連下4天雨。

粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析下周天氣概況，指出這波雨勢從南部開始慢慢影響到中北部，尤其是山區持續會有較多的降雨，預計這樣的天氣要到下周四、五才會逐漸恢復穩定。

周一鋒面將再度北抬，天氣將又再轉不穩定。預估雨勢將從南部開始緩慢影響到中北部，尤其是山區還是持續會有較多降雨，請特別留意。預估這波鋒面系統帶來的雨量不會像上週四、五那麼樣驚人，但由於連日降雨土壤含水已近飽和，山區仍然要提高警戒。又加上最近為天文大潮，沿海低窪地區排水不易，可能容易有積水不退的情形，請相關地區的朋友們要特別留意了。

「天氣風險 WeatherRisk」提醒，預計這樣的天氣要到下周四、五才會逐漸恢復穩定，回到典型的夏季天氣型態。

(中時電子報)