周揚青現身機場。(圖／翻攝自微博)

羅志祥(小豬)選在520這天，發7千字懺情文道歉周揚青，兩人是否會復合成外界焦點，而她親自回覆現在一心拚事業，「不著急，先做最好的自己，然後最好的他才會出現」，言下之意和小豬復合機率低，今(24日)她遭直擊現身上海機場，看到粉絲也送上大擁抱，相當親民。

周揚青帶著口罩現身機場，看到粉絲相當驚喜，聽到對方說「我是特地來見妳的，我被妳圈粉了」，更開心笑到眼睛彎了起來，直呼「哎呀妳真好」，並送上大擁抱。而周揚青穿著印有蝴蝶圖案的長版西裝外套和黑色洋裝，「下身失蹤」露纖細美腿，看得出她狀態和心情都不錯。

23日是小豬隔離的出關日，不過他至今行蹤神秘，他的下一步會如何，外界也很關注，而周揚青則一心拚事業，網友希望她「可以遇到更好的他然後做最好的自己」，而周揚青也回應：「不著急 先做最好的自己 然後最好的他才會出現」，被解讀不會和小豬復合。

(中時電子報)