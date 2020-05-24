國民黨主席江啟臣今天在臉書上表示，對於香港的關心，是台灣社會共同的態度；國民黨對於自由民主的堅持，更沒有含糊空間，完全執政的民進黨政府能具體回應，提出修法意見，以具體修法行動支持香港。別讓「撐香港」淪為口惠不實的口號。

江啟臣也呼籲對岸，任何以「國家安全」為名的法令，都建築在對人民權利與自由的部分剝奪；因此必須建立在人民對政府的信任與授權上。但這幾年以來，中共當局與香港人民最缺乏的正是互信。此刻不思如何強化溝通，尋求港人認同，卻強推港版《國安法》，恐怕反而成為中共當局的國安破口。

江啟臣表示，去年反送中運動以來，民進黨政府對於香港的關心，隨著選舉的時程節奏，忽遠忽近、時強時弱，卻從來沒有明確動作。目前，民眾黨已在立法院提案，將港澳民眾政治庇護制度化，未來將在立院實質討論。國民黨也將有委員提出相關法案，表達國民黨對香港的支持立場。

(中時 )