漢莎航空復飛20個航點 22:312020/05/24 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國漢莎航空（Lufthansa）發言人24日表示，自6月中起將復飛20個航點，其中包括希臘克里特島、威尼斯、西班牙馬略卡島（Mallorca）和馬拉加（Malaga）等觀光熱點，飛機將從法蘭克福起飛。更多復飛航點將在未來一周宣布。 (工商 ) #復飛 #航點 #漢莎航空 #德國漢莎航空 #Lufthansa 也許您會感興趣 推薦閱讀 泰國航空取得泰國政府挹注 消彌泰航申請破產傳聞 泰航預定六月底復飛台北 14:252020/05/20 財經 德國漢莎航空也撐不住！跟德政府協商紓困近百億美元 14:312020/05/21 財經 獨》越籍各航規劃7月復飛台灣 越航估搶6月中先行復飛 16:532020/05/22 生活 獨家》越南撤僑專機最快29日成行 500孕婦預定返鄉 14:552020/05/23 生活 美國指控北京阻撓美航班復飛中國 22:332020/05/23 財經 美指責北京刻意封鎖美航復飛大陸航線 23:132020/05/23 兩岸 美控復飛中國遭阻撓 04:102020/05/24 財經要聞 開放更多兩岸貨運航班？指揮中心：尚未收到業者申請 14:012020/05/24 生活 開放更多兩岸客機純載貨？指揮中心：研議中 14:162020/05/24 生活 財經熱門新聞 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 台積電7奈米威力不減！美大客戶續力挺 股價狂飆50％ - 財經 華為風暴…台股凶險還沒完！專家曝散戶撿槍時機 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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