德國漢莎航空（Lufthansa）發言人24日表示，自6月中起將復飛20個航點，其中包括希臘克里特島、威尼斯、西班牙馬略卡島（Mallorca）和馬拉加（Malaga）等觀光熱點，飛機將從法蘭克福起飛。更多復飛航點將在未來一周宣布。

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