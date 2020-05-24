西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）宣布，7月將重開觀光大門，西班牙足球甲級聯賽將於6月復賽，此為西國解封的最新規畫。桑切斯表示，7月將重新對觀光客開放邊境，我們將確保觀光客戶和所有人安全，且西甲將在6月8日復賽。

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