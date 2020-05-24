NBA洽談7月在佛州迪士尼復賽 22:302020/05/24 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 NBA 23日證實正與迪士尼洽談7月在佛羅里達州復賽。NBA發言人巴斯（Mike Bass）表示，NBA與迪士尼正在洽談復賽，比賽地點為佛州迪士尼樂園內的ESPN綜合體育園區，時間約在7月稍晚。該地將是NBA比賽、練習和住宿的單一場所。 (工商 ) #NB #洽談 #復賽 #佛州 #比賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿協首場線上拓銷團泰、菲搶單 20:402020/05/20 財經 第三屆中華翰墨情 兩岸中小學生書法比賽開始收件 04:102020/05/21 醫藥健康 《產業》貿協線上拓銷團 逾百場視訊成功攬商機 09:432020/05/21 財經 NBA》席爾佛6月宣布 7月奧蘭多迪士尼復賽 10:562020/05/21 體育 NBA》都為爭冠！詹皇被爆組織私下訓練 09:042020/05/22 體育 NBA》6月1日宣布復賽 海外球員回歸存疑 10:042020/05/23 體育 球讓比賽打太久 吳志揚說別牽拖 04:102020/05/24 運動天地 NBA發言人：聯盟已跟迪士尼進行復賽討論 08:582020/05/24 體育 羽球求復賽 台北公開賽成指標 17:342020/05/24 體育 PGA復賽採包機移動 票價1.8萬 18:162020/05/24 體育 財經熱門新聞 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 台積電7奈米威力不減！美大客戶續力挺 股價狂飆50％ - 財經 華為風暴…台股凶險還沒完！專家曝散戶撿槍時機 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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