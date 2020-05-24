NBA 23日證實正與迪士尼洽談7月在佛羅里達州復賽。NBA發言人巴斯（Mike Bass）表示，NBA與迪士尼正在洽談復賽，比賽地點為佛州迪士尼樂園內的ESPN綜合體育園區，時間約在7月稍晚。該地將是NBA比賽、練習和住宿的單一場所。

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