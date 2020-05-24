高雄巿長韓國瑜24日晚間開直播，對於這次大雨他向巿民報告，有119處的積淹水在1天之內就退光，未來還需要1年至1年半的時間希望徹底解決水患，他也提到上任以來修了600條路，在這次豪大雨之後檢查，沒有1個破洞。

韓國瑜說，風調雨順靠老天爺，國泰民安靠自己，此次豪大雨，高雄統計有119處積淹水，造成巿民朋友很大不方便，但很快在1天之內就全退光，有些甚至是1小時就退，老天爺下多少雨不知道，但清疏、排水就是真本領、真工夫。

他說，到楠梓右昌、岡山、鹽埕等地勘災，有居民紅著眼眶問為什麼會淹水，他聽了很難過，但問他們，這次水有沒有退快一點？很多人反映確實退很快。身為地方父母官，如果連路平、燈亮、水溝通都做不好，是很難交代。

韓國瑜說，他上任後本來預估要2年至2年半的時間解決水患，目前評估，可能還需要1年到1年半。但68處易淹水的地方，已經攻克了22個地方，還有46地方要克服，在大水過後，他要也巿民朋友留意登革熱。

他說，目前為止有3個威脅，1個是看不見的新冠肺炎，第2個是看不清楚的病媒蚊，第3個是看得見的豪大雨，巿府會做好部署。也提到上任後修了600條路，豪大雨時沒有1條路有破洞，民國75年以前的舊路，將來會一一鋪平。

(中時 )