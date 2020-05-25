印度確診人數暴增 三省延後開放機場 00:002020/05/25 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度航空公司原定25日回復部分國內業務，但由於印度24日的新冠肺炎確診人數暴增6,767例，創下24小時內最大增加紀錄，確診人數總計超過13.1萬人。包括馬哈拉施特拉省（Maharashtra）在內的三個大省，決定延後開放機場。 (工商 ) #確診人數 #延後 #開放 #機場 #暴增 也許您會感興趣 推薦閱讀 工信部信心喊話 外資不撤反加碼 04:102020/05/21 焦點新聞 機場園區起飛 大雅新案拚場 04:102020/05/21 產業．科技 嚴峻！WHO：全球單日新確診破10萬創新高 這4國增最多 09:222020/05/21 國際 金管會新藍圖公布 未來3個月繼續提方案 12:022020/05/21 財經 北市高中學校以下畢典、畢旅擬開放 教育局制訂防疫指引 12:512020/05/21 生活 新加坡6月2日起逐步解封 樟宜機場允旅客轉機 17:312020/05/21 國際 台泥董事長張安平：與地方社區連結 發展特色創生產業 18:112020/05/21 財經 疫情趨緩 苗縣畢業典禮、畢業旅行有條件鬆綁 19:002020/05/21 生活 亞馬遜會員購物節擬延後至9月 09:112020/05/22 財經 Google Pixle 4a中階新機發表日又延後 傳7／13亮相 13:532020/05/22 科技 財經熱門新聞 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 台積電7奈米威力不減！美大客戶續力挺 股價狂飆50％ - 財經 華為風暴…台股凶險還沒完！專家曝散戶撿槍時機 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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