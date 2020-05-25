印度航空公司原定25日回復部分國內業務，但由於印度24日的新冠肺炎確診人數暴增6,767例，創下24小時內最大增加紀錄，確診人數總計超過13.1萬人。包括馬哈拉施特拉省（Maharashtra）在內的三個大省，決定延後開放機場。

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