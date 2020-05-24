台灣電子零組件出口及至今年4月都保持強勁增長，較去年同期增長21.1％，牛津經濟研究院最新分析，估計這種強勢不會持續下去，尤其3月份以來的全球大封鎖，推遲景氣復甦的腳步，對於依賴科技出口的台灣、韓國等經濟體，構成烴濟動能的重大阻力。

牛津經濟研究院指出，台灣、韓國是全球芯片出貨主要來源，基於全球消費者情緒低迷，智慧手機、汽車和其他消費電子產品等3C應用的最終市場需求，明顯減弱，新冠疫情大流行的不確定性，蘋果公司沒有提供今年第二季的銷售指標，芯片出口需求前景不明，在全球增長緊縮可能更加深遠和持久的疑慮下，中美緊張局勢再次升級，美國針對華為的禁售令，讓台灣芯片供應線特別緊張。

「短空、長多」，牛津經濟研究院認為，台灣芯片業者面臨短期間內的挑戰，但長期趨勢來看，基本面優勢保持不變，預計半導體行業將受益於5G部署、高性能計算等新議題的商機，這些商機都將推動更多大數據和芯片的需求。

(工商 )