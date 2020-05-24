女生主動要求「一夜情」是福？還是禍？如果女孩子不是男生的「菜」，即使再主動掀開「薄紗」，男孩也不願「就範」。北部地區就有名女子主動邀約男網友一夜情，但是見面後，男方實在「吃不下」，只做了「半套」就草草了事，未料，不久卻收到法院傳單被告性侵，大呼冤枉呀！

被告的男生庭訊時說，他是在網路聊天室認識這名女網友，對方多次主動約他出來見面，還說很久沒「啪啪」了，暗示可以到摩鐵「一夜情」，之後他們約了第一次見面，沒想到女方就說想要「嘿咻」，接著2人就來到摩鐵開房間，不過對方實在不是他喜歡的「菜色」，他和這女生只做了「半套」就無法做下去，他強調，並沒有任何強迫對方。

女方也告訴檢察官說，在聊天室看到對方照片就主動加Line約見面，約到摩鐵後是男生先幫她脫衣到一半，她就自己全脫光，也沒有說過「不要」。檢方聽完兩方的說明後，就知道發生什麼「狀況」了，全案不起訴偵結。

(中時電子報)