中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日帶隊南下墾丁展開「樂活防疫」行程，所到之處無不吸引大批粉絲朝聖。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日帶隊南下墾丁展開「樂活防疫」行程，所到之處無不吸引大批粉絲朝聖，而陳時中也發揮「最強業配王」實力，所穿的花襯衫、木屐甚至是吃的芒果都引起討論，不料隨後卻傳出「業者不買單」疑雲，屏東縣觀光協會等5大協會聯盟擔憂墾丁再受謠言迫害，稍早聯合發出聲明闢謠，強調要以正視聽。

聲明稿如下：

「歡迎陳時中都來不及了！怎會開罵！歡迎防疫五月天擱再來！」針對某電視媒體誤刊屏東觀光業者對陳時中與防疫五月天的肯定，屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會、屏東縣旅行商業同業公會、恆春半島觀光產業聯盟與屏東縣大鵬灣觀光產業聯盟強烈澄清暨發表聯合聲明：「屏東縣觀光產業高度肯定陳時中率防疫五月天為墾丁站台、讚許屏東縣長潘孟安為觀光業找出路，以及交通部觀光局用紓困補助打強心針，並無某電視台報導『陳時中率防疫五月天挺墾丁，業者不買單開罵』或『有當地業者相當不滿……，直言都是中央害的』等情事」，特此聲明，以正視聽！

疫情在台逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中率領防疫五月天為墾丁站台，宣示「防疫新生活、快樂屏東遊」讓屏東各飯店民宿紛紛接獲散客與團體旅遊訂單，業績衝新高，各業者對全台最強業配王陳時中與屏東最強業配王潘孟安同框，力挺屏東觀光，表達高度讚賞！！

自疫情爆發以來，世界各國均慘不忍睹，各國染疫喪生人數衝破三十萬人、確診案例達三百多萬人、航空業等觀光產業損失動輒新台幣百億元以上，幸台灣在陳時中、沈榮津與潘文忠等防疫國家隊率領下守住；雖防疫過程有波折，但瑕不掩瑜，且經陳時中與防疫五月天力推，屏東飯店旅宿業者的團體旅遊與散客旅遊業績迅速回溫，且木屐、花襯衫與鮪魚料理等，也開出紅盤。

屏東觀光業者鄭重強調：「防疫不分你我！自疫情爆發以來，觀光旅宿業者至今均恪遵109年1月23日起屏東縣政府頒布的各類防疫措施，更透由各協會嚴格要求成員，落實自主管理，恪遵屏東縣政府製作的旅館防疫手冊內規範，全面落實防疫工作，從實施旅客實名制、進出各場域量測體溫、提供酒精與乾洗手、公共場所定時以漂白水與酒精加強消毒、維持社交距離、餐廳安排梅花座與客房升級消毒衛生工作，歡迎旅客安心入住」盼業者團結用心防疫，肯定陳時中與防疫五月天的努力，可以被看見！

期盼，陳時中與防疫五月天，再到屏東，體驗四重溪與旭海溫泉，聆聽排灣族與恆春民謠美聲，到滿州賞壯麗銀河與流星雨，並深入11個生態旅遊社區、浮潛小琉球與海龜嬉遊、品嚐源自屏東的世界金牌可可等，從屏東出發，帶動台灣整體的觀光產業復甦。

(中時 )