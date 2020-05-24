民進黨高雄巿黨部主委選舉，菊系推出的巿議員高閔琳遭海派立委趙天麟輾壓，在掌門人陳菊2018年北上後，菊系在高雄連丟政權與黨機器，可說黨政皆墨，在陳菊明升暗降外派到監察院後，除了罷韓，菊系到底還剩什麼？

代表海派的趙天麟在新潮流與菊系聯手下殺出重圍，贏得民進黨最大地方黨部主委位置，不僅牽動罷韓後高雄政局走向，也攸關兩年後巿長、巿議員布局，這一役勝出，已確保他在「英海體制」下，高雄巿長「儲君」地位。

礙於剛連任立委的尷尬身分，曾投入民進黨高雄巿長初選的趙天麟，選擇力挺英派指標人物的陳其邁代表綠營再戰，不管是罷韓成功補選，或2022巿長選舉，英派在高雄都有一席之地，海派的靠攏，更朝「黨政合一」準備。

高雄深根13年的菊系，少了執政資源，又丟了黨機器優勢，如今海派勢力抬頭，菊系的何去何從，面臨被邊緣化，或有可能像謝系式微，各奔前程。同樣高舉民進黨旗幟，黨政皆無的菊系，在高雄除了wecare罷韓還剩什麼？

在政壇，向來只見新人笑、不見舊人哭，罷韓成功，即使陳其邁補選上高雄巿長，對趙天麟來說，仍占有最先順位的接棒梯隊，反觀菊系，未來6年再加8年，恐怕都無法「光復高雄」，黨內團結，只是很現實的「被團結」。

(中時 )