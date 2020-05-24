白宮國家安全顧問羅伯特．歐布萊恩（Robert O'Brien）周日表示，美國反對中國大陸正在擬定的「香港國家安全法」，因為這將預示北京全面接管香港，對此，美國可能會進行制裁。

歐布萊恩在接受NBC的 「與媒體見面」節目時，回應主播查克·托德(Chuck Todd)問及香港安全法時，他表示，據這項國家安全法的立法精神，北京基本上將要全面接管香港，這就無法保持香港的高度自治。這項立法將終止香港的自治權，對香港和中國大陸的經濟均不利。

他說：「如果真的這樣發展，美國將會對香港和中國大陸施加制裁。」

他表示，很難想像如果北京全面接管香港，將如何保持原本「亞洲金融中心」的地位？到那個時候，跨國公司已經沒有理由留下來。

歐布萊恩說：「香港原本的優勢在良善的法治、自由的企業制度、資本主義制度、有民主制度和地方立法選舉。如果所有這些事情都消失了，我不確定企業要怎麼繼續待在那裡。」

(中時電子報)