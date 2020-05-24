大陸一間人氣手搖飲料店手搖杯藏「內增高」設計，實際拆開來，大小杯的容量幾乎一致，網友氣炸。（摘自網路）

律師認為，業者因其有標註產品含量，此行為還不足以構成欺詐消費者。（摘自網路）

有民眾指出，「伏見桃山」大杯飲品外觀看似很高大，實際拆開才發現杯底有一大段，竟都是「裝空氣」。（摘自YT）

夏天到來，又是手搖飲料市場最繁忙的季節。各家飲料店紛紛打出各自店家特色、製造噱頭來吸引客人上門。不過大陸一間人氣手搖飲料店反而玩火自焚，手搖杯藏「內增高」設計，實際拆開來，大小杯的容量幾乎一致，網友氣炸揚言抵制。

綜合陸媒報導，這間飲料店叫做「伏見桃山」，是來自南京的網紅人氣手搖店，主打日式奶茶。不過近日卻因自家的「手搖杯設計」引發爭議。有民眾指出，「伏見桃山」大杯飲品外觀看似很高大，和中杯相比，只貴了一點，他毫不猶豫地買了大杯後，卻發現杯身很輕，實際拆開才發現杯底有一大段，竟都是「裝空氣」。

網上更開始流傳一則影片，網友把大杯裡的「空氣層」拆開後，再比對小杯飲品2者容量，發現相去無異，質疑包裝是店家欺騙消費者的行為。

不過，店家表示，不同杯型的容量都在菜單上都有清晰標註，另外底部的「內增高」並不是偷工減料，而是為了隔熱，以防消費者喝熱奶茶時不小心燙到，這個細節其實是他們的「小創意」。

顯然，店家說法並不被買單，網友表示「那你為何杯身不做簍空」、「喝冷的是要隔什麼熱？」、「小杯就不用隔熱嗎？」律師認為，業者因其有標註產品含量，此行為還不足以構成欺詐消費者，不過他建議，商家應當將飲品容量提醒放店內顯眼處，並在消費者購買時特別提醒，以保護消費者的知情權。

(中時電子報)