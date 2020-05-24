大陸人大會議擬推「香港版國安法」，蔡英文總統今晚表示，依據「香港澳門關係條例」第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部。對此，國安人士表示，一旦香港成「一國一制」，將回歸「兩岸關係條例」，會影響資金、港人居留等措施。

蔡英文今晚以「這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起」在臉書發文表示，這幾天，中國的人大會議正計畫繞過香港立法機構，制定所謂的「香港版國安法」，嚴重威脅香港的前途。

蔡英文指出，法律如果實施，香港民主自由及司法獨立的核心價值將受到嚴重侵蝕，所謂「50年不變」、「港人治港，高度自治」的承諾，也瀕臨破產。

對於香港的情勢發展，她說，政府始終高度關心，謹慎因應，以確保在雙方交流過程中，國家的安全及利益能得到充分保障。依據「香港澳門關係條例」第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，「我們希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施」。

國安人士表示，若「香港版國安法」通過，導致香港淪為「一國一制」，造成香港地位被根本性改變而危害台灣安全時，《港澳條例》讓香港成為特別地區的現況將不存在，從而在法律適用上回歸《兩岸關係條例》。

他說，若一旦如此，將影響香港來台的資金審查、港人居留、旅行管制等現行的各項措施及作為。也因此，蔡總統的宣示代表某種程度抵制香港被「中國化」，也表示呼籲北京當局勿片面改變現狀。

(中時 )