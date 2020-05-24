鄉下地方「小吃店」、「歌唱坊」等有女侍陪酒的場所林立，小姐年輕、敢玩，收費也是「大眾化」，因此頗受「老船長」喜愛。北部地區有名男子與朋友前往一家「小吃店」鬆一下，期間一名年輕坐檯妹妹，與他投懷送抱，還坐在大腿上喇舌，後來實在擋不住妹妹的熱情攻勢，帶去廁所挑戰「一口蕉」，還留下LINE聯絡，不料這名老船長卻翻船了，收到警局通知，他竟成了性侵犯被告！

這名小吃店妹妹是事發隔了20多天後，拿著驗傷單到警局提告，她跟警方說，當天她和客人喝了不少酒，因為身體不適，要到洗手間嘔吐，不料被告隨她進入廁所，她喝茫沒力氣反抗下被性侵得逞，由於動作粗暴，身上有多處被抓傷瘀青，但因時隔已久，身上傷勢大多已痊癒。

這名被告的老司機則是大呼冤枉，否認用強迫的手段性侵，他說，是妹妹勾引拉他進到廁所，然後脫去褲子幫他「吹樂器」直到一陣酥麻就結束，回到包廂。

同行的朋友也說，當時他們走出廁所，就像沒發生任何事，大家繼續喝酒，看不出有何異狀。案移地檢署，檢察官多次傳訊原告到庭說明，但是妹妹卻是屢傳未到，且根據提告作證驗傷單，私密處非新傷痕，檢察官認為沒有其他積極證據證明被告犯行，因此不起訴處分偵結。

(中時電子報)