阿富汗的塔利班組織表示，將從周日開始為期3天的開齋節停火，不過阿富汗政府沒有回應是否接受這個「善意」。儘管冠狀病毒大流行，但是塔利班與阿富汗政府的戰鬥仍在加劇。

路透社報導，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在推特上說：「為了和平的渡過開齋節，將對敵人採取任何進攻行動，僅會保衛自己。」

美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）在對這一宣布表示歡迎，並表示，他希望阿富汗政府和塔利班領導人「不要在開齋節結束後，暴力反而升級。」

不過，塔利班一向說變就變，上個月，塔利班拒絕了阿富汗政府提出的「整個齋月期間都停火」的呼籲，並表示「停戰本就是不合理的」。後來的發展是，在齋月期間，他們加大了對阿富汗部隊的襲擊與對喀布爾的炸彈恐怖行動。

阿富汗情報官員·費薩爾（Javid Faisal）週六表示，在齋月期間，至少有146名平民被塔利班殺害，另有430受傷。

(中時電子報)