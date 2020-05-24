台南驚傳1名國小男童疑遭班上數名男同學霸凌，甚至涉嫌被迫當著全班同學的面「自慰」。受害男童家長日前向台南市議員林燕祝陳情，並指控校方了解後竟通報受害男童「性騷擾」女同學。市府教育局24日指出，通報內容與家長所述不盡相符，已要求學校依性平法啟動調查，若查證屬實將從重論處。

據了解，被害男童家長於5月21日向林燕祝陳情，指5月14日下午，男童在班上被數名同學逼迫，要求當著全班同學的面前「自慰」，受害男童雖當場拒絕，但在加害人不斷催促逼迫下，只好拿外套掩蓋做出「自慰」動作，此事引發同班3名女同學不舒服，在周記寫下事發過程，經班導師看到立即向校方及家長反映。

被害男童家長還表示，校方在獲悉此事後，竟以受害男童疑似性騷擾女同學通報市府教育局，甚至連社會局的社工，在沒有通知家長的情況下，也前往學校找被害男童害關切案情，市府相關位處理方式，讓家屬十分不滿。

對此，教育局認為，曾分別於5月16日及18日接獲學校通報，指該校發生疑似學生性平事件，2次的通報內容都是同一案件；依校方說法，學校於5月18日了解該案尚有其他同學為相關證人，於同日進行第2次通報，但相關通報內容與家長所述疑似學生間霸凌衍生的性平事件不盡相符。

教育局還說，爲釐清相關內容，該局已要求校方立即依照性平法規定啟動調查，並釐清相關行政責任，若查證屬實，也將從重論處，並同時指派該局學生輔導諮商中心入校協助輔導相關學生。

教育局強調，保護學生身心安全是學校的首要任務，各校務必慎重看待，若有相關行政違失，教育局將嚴懲不貸。鑑於此案特殊，疑似為同學聚眾要求被害人做出不雅行為，與一般學生的性平事件不同，該局非常慎重看待此事，除已責成校方確實依性平法通報與調查，並落實學生性別平等教育外，也將要求各校加強校安通報的認知敏感度及相關流程，避免類似事情再度發生。

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(中時 )