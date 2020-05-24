蔡英文總統在臉書上說要與香港人站在一起，不過其中一段提到「依據港澳條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」，這句話引發各界討論。國民黨前青年團長呂謦煒質疑，蔡總統要讓港澳跟大陸「一國一制」？

呂謦煒質疑，蔡英文支持香港的方式，是警告不惜終止適用《香港澳門關係條例》的一部或全部。這難道不是呼應中共，要將香港與中國大陸「一國一制」化嗎？

呂謦煒質疑表示，如果終止適用《港澳條例》，在《兩岸人民關係條例》沒有改的情況下，大陸地區是「台灣地區以外的中華民國領土」，香港跟澳門就會納入《兩岸人民關係條例》管理。這難道不是中共現在推行所謂《港版國安法》，所想達成的「一國一制」效果？

呂謦煒指出，蔡英文政府之前面對香港民運人士呼籲台灣修訂《難民法》幫香港時，蔡政府說以現行《港澳條例》就做得到。如果終止適用《港澳條例》，香港人連現行規範的幫助都不可得，港澳人民申請居留就得回歸《兩岸人民關係條例》的規範，根本斷了香港人來台灣的道路，如果香港當地真的出現政治難民、移民潮乃至要求政治庇護，中華民國就根本幫不了忙，這真的是蔡英文「幫香港」的方式？

呂謦煒質疑批評，蔡英文過去曾說對香港「關心但不介入」，現在說要幫香港的方式是要「終止港澳條例」，讓法律上大陸跟港澳「一國一制」，這難道是蔡英文想要的？

(中時 )