日本職業美女摔角選手木村花，因為參加戀愛實境秀《雙層公寓》（Terrace House Tokyo）走紅，同時也飽受酸民攻擊困擾，本月24號在上傳多張割腕照不久後，隨即被經紀公司證實死訊，令親友無法接受，她的母親木村響子更悲痛向女兒道歉，自責沒能好好保護木村花，並呼籲外界別再追問女兒身亡細節。可惜現在日網依然瘋傳著一個關於木村花身亡的驚人內幕…。

22歲木村花本月23日突然在IG上傳多張割腕照，血淋淋畫面怵目驚心，不久後即被證實死訊，但經紀公司並未提及死因。然而現在日網就瘋傳其實木村花是雙料輕生，真正死因是吸入過多煤氣致死，愛貓下落不明，令人憂心。

木村花生前曾數度來台工作，昨日更有網友於《Dcard》論壇爆料，指自己因未曾在台灣摔角團中幫忙過，因此與木村花認識，「小花不是劇裡（指《雙層公寓》）那個樣子」，透露木村花私下待人客氣體貼，開朗活潑，也常關心大家。

另外，台灣摔角選手黑色藍天也在臉書悼念木村花，有感而發地寫下以下這席話，「古人說：『作戲空、看戲憨』 現代人多一句『假戲真做』 把『戲』認為是真實發生的事情 再加上前面的網路霸凌 真的會成為天底下最可怕的武器」願木村花一路好走。

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