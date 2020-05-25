雲林縣北港鎮24日發生聚眾鬥毆事件，1家釣蝦場的顧客因敬酒發生衝突，10餘人大打出手，北港警分局獲報立即調度28名警力在10分鐘內趕抵現場，由分局長王立德擔任現場指揮官，帶回15名滋事分子，另4人通知到案。

北港鎮某釣蝦場24日清晨突然傳出吵鬧聲，隨後10餘人從室內打到馬路旁，據目擊者表示，打架的雙方人馬用桌椅、酒瓶互砸，有多人掛彩，不到10分鐘警察就趕到現場，將滋事人員全部制伏，後來雙方友人趕來助陣，也被警方強力驅離。

警方調查，滋事雙方互不認識，卻因敬酒引發口角進而大打出手，員警一趕到現場先隔開雙方人馬，再逐一壓制逮捕，有數人受到撕裂傷送醫治療，並無大礙，現場並沒有發現刀子或槍械。

北港警分局長王立德強調，時值疫情漸趨穩定、民間經濟復甦的重要時刻，警方重申全力維護治安、打擊犯罪的決心，將以強力執法方式消弭各類犯罪，不容不法分子聚眾滋事、破壞社會治安，任何違法情事絕對嚴正執法不寬貸。

(中時 )