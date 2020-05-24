歡迎做工的人 阿欽、阿全(影/唐綺陽占星幫FB)

「做工的人」改編自林立青同名暢銷小說，進駐台南大型工地實景拍攝，真實呈現工地環境與工人間互動氛圍。被人稱為「國師」的星座專家唐綺陽，今晚邀請阿欽、阿全開直播。唐綺陽說想吃看看檳榔是什麼味道，她不囉嗦馬上開吃一顆給大家看，她開吃前，阿全還在一旁說「吃了會很熱喔～」

改編自作家林立青的同名作品，「做工的人」是台灣首部以工人為主角的影集，柯叔元飾演阿欽、薛仕凌飾演駕駛挖土機的司機阿全，而他們倆人今晚受邀跟「國師」星座專家唐綺陽一同開「吃播」，他們一邊吃美食、一邊唱談戲劇甘苦談。

聊到戲劇中途，唐綺陽說要來吃看看檳榔，因為它很硬，而她牙口沒有那麼好。阿全馬上回應「吃了會很熱喔～」，唐綺陽聽了大感驚嚇問說什麼意思？阿全解釋說是因為吃完後身體整個血液會往上衝，身體會暖起來。

唐綺陽轉頭問阿欽有沒有吃過檳榔，阿欽說當兵的時候學長會吃，那時大家不得不吃，這是一個交流感情的方式，甚至還戲稱這是「翠果子」。

唐綺陽開吃檳榔前還問說這可以吞嗎？阿欽、阿全立刻阻止她說習慣上來說第一口是要吐掉的。唐綺陽在咀嚼時，小編一看她的動作還樂得拍手說很有架式。唐綺陽邊吃邊用台語說，她覺得這是很奇怪的東西，然後唐綺陽吐第一口汁的時候，把嘴八弄得紅紅的，阿全雖然笑得一臉超開心，卻也是體貼地急忙伸手幫唐擋鏡頭，要她趕快擦嘴一下。

網友一看影片後，紛紛留言，「這是唐老師吃最少的一次 除了吃檳榔外，就沒有再動桌上的美食」、「大姊氣息，氣勢都出來了」、「唐國師第一次吃檳榔？」、「青仔？唐老師下次可以試試看雙子星，還有加梅粉的」、「40很貼心都想幫老師擋」、「柯叔元好幽默啊～」。

★中時電子報關心您：檳榔有害健康，請勿過量使用，18歲以下請勿購買

(中時電子報)