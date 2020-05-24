2018高雄市長韓國瑜喊出「北漂議題」的時候，感動不少北漂青年。有一位曾投給韓國瑜的北漂青年卻透露，在此次罷韓投票中，他選擇回家去投同意票，不禁讓資深媒體人周玉蔻感到驚訝：發生了什麼事？

北漂青年洪堃斌在政論節目《辣新聞》中表示，跟他一樣的北漂青年很多，他發現在臉書和Line群組上，都會發現大家其實私底下動作頻頻，不管是實地去參加遊行或者是發黃絲帶，大家的動作或是在網路上號召，讓他覺得已經有點半公開，在表達自己的立場，要6月6日回去投罷免票。

主持人周玉蔻驚訝問，中間發生了哪些事情？洪堃斌坦言，當初這些人支持韓國瑜的想法跟他很像。因為當初韓國瑜喊出「北漂議題」的時候，很觸動他的想法或者是內心，其實他一直很希望可以回去陪自己的父母親，他們這些北漂族，當然想回去。

洪堃斌接著表示，他有很多朋友，其實都跟他一樣，發現當初韓國瑜講的所謂老、窮這件事，確實是有感覺的。所以當初在那樣的時空背景下，才會選擇投給韓國瑜。但是到了2019年，他卻背棄高雄市民，去投入總統大選，讓他覺得言而無信。

(中時電子報)