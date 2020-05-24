網友在PTT表示，「北車附近不就有228公園可以集會，走過去不用10分鐘，非要佔領人家車站大廳不可，車站是通勤的地方，不是集會的地方。」（摘自PTT）

今（24日）為2020年開齋節，在過去許多信奉伊斯蘭教的印尼移工會在這別具宗教意義的一天到到台北車站聚會。台北車站自從研擬說要在疫情結束後永久施行「禁坐令」引起廣大爭議，今更有國際勞工協會（TIWA）等團體赴台北車站抗議，呼籲不應訂定規範限制移工、人民使用大廳。不過卻有網友認為，辦活動幹嘛不租場地？享用免費場地久了，就當作是自己的了？

網友在PTT表示，「北車附近不就有228公園可以集會，走過去不用10分鐘，非要佔領人家車站大廳不可，車站是通勤的地方，不是集會的地方。」其他網友也說「華山、大安森林公園，為何不去坐？想吹免費的冷氣嗎？」

至於為什麼移工們辦活動要在一定要在北車？難道沒有其他地方辦活動嗎？有網友認為，長久以來，移工已習慣在北車大廳聚會、辦活動，「坐久了就當自己的了」。不少人表示「跟佔用國土的一樣 用久了就想變成你的」、「坐久了就當自己的了 這就是穆斯林」、「我常去坐你家客廳，坐久之後你客廳怎麼用，還得問過我」、「乖乖付場地費租用的廠商像白痴一樣」。

(中時電子報)