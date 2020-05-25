香港女子天團TWINS成員「阿嬌」鍾欣潼證實和「醫界王陽明」賴弘國分居中，14月短命婚恐將畫上句號，讓不少人十分驚訝，也有網友發現阿嬌所屬的「英皇娛樂」旗下藝人感情運幾乎都十分坎坷，阿嬌和阿SA先後經歷一段不如意的婚姻，謝霆鋒斬斷和張柏芝婚姻後，復合王菲又常傳情變，連王牌經紀人霍汶希2013年都自爆在2011年未婚當媽，孩子的爸至今仍是最高機密。

阿嬌2017年來台拍戲時和賴弘國譜出戀曲，兩人隨即大方承認，不久賴弘國便在阿嬌生日宴上求婚成功，兩人在美國、香港舉行兩次婚宴，婚後兩人上談話性節目，賴弘國直指阿嬌是「沒有公主病的公主」，阿嬌也幫老公澄清沒有吃軟飯、沒有密會網紅，兩人放閃令人印象深刻，未料最後仍婚姻觸礁。

阿嬌、阿SA各別結束一段婚姻。（圖／翻攝自鍾欣潼微博）

相較於阿嬌婚姻之路的波折，好姊妹「阿SA」蔡卓妍早年感情路也很不順，2010年初她便傳出和鄭中基隱婚，但兩人不認，直到同年3月被媒體爆出結婚證書，阿SA才和鄭中基開記者會，聲淚俱下承認2006年秘婚，卻已辦理離婚，阿SA後來又和陳偉霆認戀，5年後宣告分手，3年前阿SA承認「百億麻將館太子爺」石恆聰交往，目前暫未有結婚打算。

謝霆鋒離婚後，和王菲復合交往感情甜蜜。（圖／達志影像）

而阿SA和阿嬌的大師兄謝霆鋒，20年前就被爆和大他11歲的王菲在酒吧約會，不久兩人上演「世紀牽手」轟動認戀，2002年鋒菲爆分手，王菲後來嫁給李亞鵬，謝霆鋒娶了張柏芝，2012年謝霆鋒、張柏芝結束6年婚姻，2014年鋒菲世紀復合，兩人頻被外界催婚，但沒正面回應。

容祖兒稱仍單身。（圖／達志影像）

容祖兒過去則和劉浩龍愛情長跑7年，最後分手，男方稱想專心回歸工作，女方則說要照顧家庭與母親，去年容祖兒傳出密戀人夫，對象是歌手王菀之的小叔Gavin So，容祖兒看到報導後回應：「剛睡醒就嚇醒啦！」澄清和對方只是好兄弟，目前仍是單身，還要求網友介紹好對象給她。

張致恆花花公子形象被罵翻。（圖／翻攝自stevencheung IG）

而2017年和英皇約滿解約的男團「BOYZ」成員張致恆（Steven）感情路也很精彩，給人花花公子形象的他，去年宣布補票結婚，外界一直以為新娘是舞台劇演員梁皓恩（April），怎知真命天女竟是粉絲「雯雯」，消息傳出後，舊愛梁皓恩聽聞此事後大受打擊，發文貼出張致恆背影，說：「我可以知道發生什麼事了嗎？為什麼突然世界末日？」，「小四」Moon則批評張致恆劈腿不忠，「我真的覺得太可怕了。怎麼可以同一時間跟那麼多人在一起，騙了一個又一個」。

經紀人霍汶希外型亮麗，被封小林青霞。（圖／取自《on.cc東網》）

英皇不只藝人感情備受關注外，旗下的經紀人霍汶希感情史也曾引發話題，據港媒報導，霍汶希14歲時被星探發掘，演出電影《七兄弟》中「童年林青霞」一角，21歲時她進入英皇擔任經紀人，從此成為天王、天后的專屬發言人，最近阿嬌婚變傳出公司希望賴弘國封口，霍汶希當時回應：「阿嬌律師昨發給他的只是一封提醒函。希望大家在這個時間都保持沈默。」

霍汶希與惠英紅、謝霆鋒、阿SA、容祖兒等人合影。（圖／翻攝自霍汶希Mani微博）

外型不輸藝人的霍汶希，2013年突然丟下震撼彈，承認未婚獨自扶養一女，她早在2011年生下女兒「Honey」，外傳孩子生父是廣州富豪，但霍汶希沒承認，只說和男方還是朋友，偶而會聯繫，而霍汶希家庭事業兩頭燒，卻從不嫌累，如今不僅是英皇集團北京公司的CEO，也是香港公司的營運長，她曾鬆口感情事，說當年和男友分手後才發現懷孕，她因疼愛女兒便覺得將小孩生下，努力給孩子幸福的生活，可說為母則強。

(中時電子報)