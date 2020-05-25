遠東航空去年無預警停飛，檢調懷疑董事長張綱維涉嫌掏空遠航資產，張遭北檢聲押，法院因張供認遭黑道追債而裁准收押禁見。檢方25日再提訊張綱維調查。據了解，由於張羈押的2個月期限，即將於6月2日屆滿，檢方最快在26日將決定是否向法院聲請延押2個月。

檢調懷疑，遠航公司不但財報不實，張綱維利用遠航重整成功後，向合作金庫借貸22億元，但張綱維竟藉口防範債權人追債，2016年7月私自挪用22億元至他個人名下的樺壹租賃公司，3年多來遲遲無法回補，民航局稽查後認為遠航資金問題嚴重影響營運，有財務風險缺失，多次裁罰 。

但張為了躲避民航局查核，不僅將樺壹等公司旗下長期滯銷的淡水「小坪頂」爛尾樓轉售給遠航，充作合作金庫貸款的擔保品外，還涉嫌偽造債權關係，把私自挪用的款項硬拗成替遠航重整的代墊款，涉嫌掏空。檢調30日約談張到案，以張涉嫌違反證交法、民航法嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，聲請羈押禁見。但法院一度裁定800萬交保，經檢方抗告，法院4月2日重裁張羈押禁見。

檢方查出，張綱維3月27日返回公司搬走現金800萬元，因與員工發生衝突，因此公司尚有300多萬現金未被張帶走，因有員工擔心之後遠航職工福委員帳戶會移交給張，他們的「保命錢」被張帶走，生計有問題，檢調30日約談張時，同時到遠航扣押遠航財務部保管的職工福委會取款印鑑，並扣押福委會帳戶內1000多萬元外，也一併扣押張27日未帶走的300多萬元現金，避免遭張搬走。

檢調31日曾赴遠航調資料，在遠航副董同意下扣押一批帳冊及文件。另因遠航31日有2筆金額共約1700多萬元的應收帳款，匯入遠航帳戶，因此檢調緊急扣押遠航公司帳戶，並向法院陳報。因此檢調目前扣押遠航資金約3000多萬元。

檢方5月20日首度提訊張，釐清金流，25日再提訊張調查。據了解，因張羈押的2個月期限將屆，檢方將視辦案需要，不排除向法院聲請延押2個月。

(中時 )