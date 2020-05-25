近兩周（5/7-5/21）的台股進入區間狹幅震盪，大約就是在11000-10700的300點區間，雖然指數看似平靜無波，但其內容卻有不同的結構變化。其中電子股在這兩周相對弱勢，其中最大原因是川普開始要打中國，打中國勢必要從科技戰打起，因此美國宣布了一項禁令，也就是從5/15起若有使用美國技術或軟體的外國製造商，沒有取得美國官員允許下不得向華為發運產品，消息一出，華為相關供應鏈都往下重挫，也讓大盤要持續往上投下變數。

當然，從美股來看，最強的還是在科技股Nasdaq和費城半導體指數，Nasdaq甚至只差6%就要創下歷史新高，亞馬遜和Facebook都已經創下歷史新高，預計短線上美股應還不至於會馬上反轉往下，對於台股多頭尚有些許機會，只是伴隨電子族群走勢開始分歧，操作難度增加，投資人必須謹慎以對。

建議指數若持續朝往11300-11500邁進時，可先減碼手中持股，畢竟周線KD也來到80以上超買區，若不能放大量能，大盤在11300以上壓力不輕。另外，當指數正式跌破月線10780，也必須減碼經營，因為按照過去歷史經驗來看，當加權指數大跌過後，很少有單腳就回升的，所以須提防大盤有回測可能。

既然華為風暴是隱憂，因此相關族群如PCB、散熱、光通訊、PA、網通可能要先避開，另外漲價族群（被動元件、Dram、矽晶圓）和手機相關族群，多檔龍頭指標股都已跌破月線，也建議暫時避開。

以下為本周選股方向：建議持股比例5至6成。

在發生新冠肺炎疫情過後，不但人們生活型態改變，就連消費行為模式也在改變，因此投資方向也須做調整。新冠肺炎促使居家上班、遠距教學的方式，帶動線上資料量傳輸增加，同步帶動雲端伺服器需求，本周特別介紹兩檔一高一低跟伺服器或宅經濟相關個股。

高價為川湖，為全球第二大伺服器導軌，屬高度客製化產品，受到雲端多元化運用帶動，每年都穩健成長，且毛利高達50%以上，今年第1季獲利還比去年同期成長；另外一檔低價股為圓剛，積極跨入視訊會議和教學直播產品，也與美國大廠Nvidia達成專案合作，4月營收3.17億，為近幾年單月新高，可逢低留意。

而歐美即將進入封城解禁，包含台灣也可能在6月以後會逐步將各種防疫動作解禁，如無意外在人們壓抑許久之後，各項經濟消費活動可望增加，因此食衣住行相關個股在跌深之後，可以留意反彈力道，如美食ky、聚陽、興富發和裕隆等。

（中華財經台分析師張嘉軒）

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(中時電子報)