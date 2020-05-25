20200117中天新聞 「莒光甜心」爆不倫 稱不知對方已婚

林佳璇與謝姓男少校遭到單位調離後，還藕斷絲連一起到高雄旅遊，甚至高調在社群上打卡，讓正宮氣到抓狂。(讀者提供)

有「莒光甜心」之稱的國軍女主播林佳璇，與已婚謝姓男少校發展不倫戀，跨年被謝妻在清境抓姦在床，遭國防部處分大過一支，納入汰除對象；不過兩人偷吃似乎停不下來，謝妻3月又活逮兩人在停車場進行「車內幽會」，對於兩人「罰不怕」，國防部回應「深表遺憾」。

去年11月初，謝妻發現丈夫常常藉口部隊有任務不回家，甚至一整週渺無音訊，開始暗中調查，這才發現丈夫與林佳璇的不倫關係；林佳璇辯稱遭男方所騙，承諾會和男方斷絕往來，但兩人仍持續來往，甚至相約到清境跨年，謝妻帶著徵信社人員前往民宿埋伏，果然見到兩人親密入宿，立即前往當地松岡派出所，請求員警一同前往民宿抓姦。

之後，謝妻怒告丈夫與林女通姦及妨礙家庭，國防部也對兩人記大過處分，納入汰除對象；不過兩人似乎不在乎，據《鏡週刊》報導，謝妻3月又逮到兩人在停車場約會；對此，國防部表示，上周接獲謝妻檢舉，國防部與陸軍同步完成約談與調查，預計下周召開懲處人評會。

國防部強調，對於謝姓少校、與林佳璇2人遭嚴懲後，仍不知悔改，深表遺憾，將繼續加強官兵軍、法紀教育，並要求所屬恪遵男女分際，以防類案肇生。不過林女已於日前遞交報告申請退伍，預計今年7月就會卸下軍人身分。

(中時電子報)