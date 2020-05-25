人在一生中扮演許多角色，女兒、妻子、母親、媳婦、婆婆等，還會因職場關係再為自己的人生添加多種身分。除了體力上的辛勞付出，也常常成為其他人的精神支柱。

每年五月的第二個禮拜一是「婦女檢查日」嗎？婦女檢查日是由美國的公衛部所訂定，主要目的就是要提醒所有婦女朋友適時放下身上的多重角色，把時間留給自己，多愛自己一點。正視自己的身體健康狀態，「健康」是給自己及身邊所有人最無可取代的珍寶。

北投健康管理醫院沈彥君主任醫師列出婦女五大重點檢查項目，提醒所有的婦女朋友在30歲開始，除了定期安排一般基礎項目，千萬別漏掉以下項目：

1、乳房：

「乳癌」是女性發生率最高的癌症種類，也是位居國人癌症死亡排名第四名，平均每天約35人確認罹患乳癌、每天約6.6人因乳癌喪命，嚴重威脅女性的健康。目前對於早期的乳癌都有良好的治療效果，只要及早發現，第一期或第二期的五年存活率都可達90％以上，但若直到第四期才被發現，五年的存活率僅約28％，對於乳房的照護檢查千萬不可不重視。

檢查工具：

乳房篩檢的三大利器－乳房X光攝影、乳房超音波、乳房磁振造影（MRI）。

乳房Ｘ光攝影檢查可偵測乳房的顯微鈣化、微小腫瘤或是異常結構。雖有部分婦女害怕此種檢查過程會伴隨的疼痛感，但乳房攝影是目前國際上公認能夠有效提早發現乳癌的工具，可以降低20％～30％乳癌死亡率。

乳房超音波檢查一般用於乳房腺體緻密的乳房(台灣7成女性屬於緻密性乳房)及年輕女性，優點是無輻射線曝露，在乳房組織的不同深度進行乳房腫瘤偵測，能夠發現0.5公分以下的腫瘤，但準確度與操作者的經驗及判讀專業有很大的關係。

乳房磁振造影（MRI）特色在於對軟組織有相當良好的敏感度，做為女性乳房篩檢也是絕佳的選項。不具放射性，還可同時掃描兩側乳房且無疼痛感，排除了乳房攝影及乳乳房超音波的缺點，高解析度影像結果，更利於醫師的判讀及提供後續臨床專科醫師治療更精準的依據。

檢查建議：

建議30歲以上的女性可安排每年一次定期乳房影像檢查，可利用上述檢查工具交替搭配，降低盲點，讓檢查更全面。若檢查結果發現異常，可縮短為每半年追蹤一次。

（※國健署針對45～69歲婦女、40～44歲二等血親內有乳癌家族史的婦女，提供每2年1次免費乳房Ｘ光攝影篩檢。）

2、子宮頸及子宮：

根據2018年國人女性主要十大癌症死因統計，「子宮頸及部位未明示子宮癌」是女性癌症十大癌症死亡第七名。早期沒有明顯症狀，隨著癌症發展伴隨症狀也容易與其他婦女病混淆，若無定期安排檢查就很有可能被忽略，90％的子宮頸癌為鱗狀細胞癌，發生主因為人類乳突病毒感染所致，存活率與是否接受定期篩檢有高度關係。

檢查工具：子宮頸抹片、超音波檢查、磁振造影。

檢查建議：婦女朋友最熟悉的口號「六分鐘護一生」的子宮頸抹片檢查，以刮棒或子宮頸刷將子宮頸四周和陰道後壁的細胞刮下，是簡單、快速且無痛的檢查方式。已有研究證實子宮頸抹片檢查可以降低60%～90%子宮頸癌侵襲癌發生率和死亡率，有性經驗或30歲以上的女性，應定期每年接受檢查。

加上骨盆腔影像檢查(超音波、磁振造影)，以因應抹片檢查較難偵測出的子宮頸較上端的子宮頸癌，甚至是更難以發現的子宮癌。（國健署針對30歲以上婦，提供每年1次免費子宮頸抹片篩檢。）

3、卵巢：

被喻為女性沉默殺手的「卵巢癌」，卵巢體積小且位處骨盆腔深處不易被發現，早期無明顯症狀，隨癌症發展症狀又易使人誤解為腸胃或泌尿道疾病，導致約75%的卵巢癌被診斷出來時通常已到晚期且已有擴散現象，第四期的卵巢癌五年活率僅剩17％，因此卵巢癌症的死亡率在所有婦癌中相對來的高。

檢查工具：血液腫瘤標記CA125檢驗、骨盆腔超音波、磁振造影。

檢查建議：過去好發於更年期後女性，但隨著近年社會人口結構改變，台灣女性晚婚、晚年生子、不孕或未曾生子，卵巢每月排卵無法休息，也間接提升罹癌風險。40歲以上的女性朋友每年應定期安排婦科檢查與骨盆腔檢查，高危險族群（肥胖、不孕、高齡生子、卵巢癌或乳癌家族史、初經較早或停經較晚者）可提早至30歲每半年至一年安排定期檢查。

4.肺部：

肺癌在2018年國人主要癌症死因位居第一，肺癌也是女性國人頭號殺手。雖非專屬女性癌症，但值得注意的是2016年衛福部統計的國人癌症發生率，女性肺癌發生率有增加趨勢且死亡人數也逐年上升。

肺癌形成原因很多，家族史、抽菸習慣、常處二手菸、工業化學環境、環境空污或家庭煮婦長期處於油煙排放不佳的烹飪環境都是誘發肺腺癌的危險因素。

檢查工具：胸部X光檢查、肺部低劑量電腦斷層掃描（LDCT）。

檢查建議：肺腺癌好發於40歲以上的女性，建議婦女朋友在40歲往後每兩年一次的全身健康檢查，同時也請務必將〝肺部篩檢〞加入檢查菜單中。一般常規的胸部X光檢查對於1公分以下的肺部腫瘤檢出率不高且易有盲點，可多加利用肺部低劑量電腦斷層幫助自己及早發現可能的早期病灶，特別是用於偵測小於1公分的肺部結節。

5、甲狀腺：

甲狀腺癌在十大癌症發生率排行位居第七名，是一種內分泌系統常見的癌症且好發於女性，根據數據顯示女性國人罹患甲狀腺癌的機率與男性相比竟高達3倍。

檢查工具：甲狀腺超音波、視需求搭配細針穿刺細胞學檢查。

檢查建議：甲狀腺結節在超音波檢查中相當常見且多為良性，但切勿因此掉以輕心，因其中約有5%結節可能藏有癌細胞。大多數人罹患的甲狀腺癌是乳突癌（佔80％以上，好發於20～45歲女性），其次為濾泡癌（近10％，好發於40～50歲年齡層）這兩種類型的甲狀腺癌，若能在疾病早期就診斷出來並且接受治療，預後都相對其他癌症要好，10年存活率可達90～95%。

當出現脖子有局部腫大或腫塊、頸部疼痛、吞嚥困難、持續性咳嗽、聲音沙啞、呼吸困難等，應立即安排檢查以確認是良性的甲狀腺結節腫大或惡性腫瘤。

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(中時電子報)