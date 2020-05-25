德國的一份臨床實驗發現，母乳竟驗出新冠病毒，這是全球首個在母乳中驗出病毒的案例，不過科學家還無法確定，病毒會否透過母乳傳染給嬰兒。
美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，德國烏爾姆大學（Ulm University）分子病毒研究所（Institute of Molecular Virology）的研究團隊，21日在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）發布研究報告，從感染新冠肺炎的母親身上擠出的母乳中驗出新冠病毒。
研究一共採集2名德國婦女的母乳，第一位婦女是在住院後的第12及第13天採集，一天採集2次，該名婦女初住院時有出現新冠肺炎輕微症狀，不過採集母乳時症狀已消失，這名婦女的4個母乳檢體，病毒檢測都呈現陰性。
另一名婦女則是在仍有新冠肺炎症狀時，連續4天採集母乳樣本，這些檢體病毒檢測結果都呈現陽性。該名婦女的症狀快要消失時，研究人員又為她採集2次檢體，結果都呈現陰性。
第2名婦女的嬰兒感染新冠肺炎，不過研究人員無法確定嬰兒是否是經由喝母乳才感染，或是有其他傳染途徑。該名婦女自出現症狀後，就開始戴上口罩，餵奶時也都有消毒手部、乳房、器材。
由於研究人員只在一名婦女的母乳中發現病毒RNA，因此研究成果仍屬觀察性結果，未來還需要更多研究分析多少婦女的母乳含有病毒，裡頭的病毒是否具有傳染性，以及病毒會否透過母乳傳染給嬰兒。
至於感染新冠肺炎的婦女是否仍可以餵母乳？研究作者之一的明希教授（Jan Münch）認為，無症狀的婦女並不會將病毒傳送至母乳中，因此仍鼓勵她們餵奶；至於出現症狀的婦女，他建議可以先把母乳擠出來後送驗，之後再給嬰兒喝。
(中時電子報)
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