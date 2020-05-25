不只喬丹陳年往事都被挖了出來，就連布萊恩也一樣！身為2003-04年球季湖人隊員之一的卡利姆拉許，最近談到為何湖人會在2004年總冠軍賽慘遭活塞4比1淘汰的真相，竟把矛頭指向布萊恩太想拿下總冠軍賽MVP，才會越打越自私！

「活塞完勝我們，卡爾馬龍在那個系列戰受傷了，而我認為布萊恩太自私，只想爭取FMVP，」拉許說，「所有人都看好我們奪冠，卻因當時歐尼爾拿下前3次FMVP，布萊恩在心態上只想搶到同樣榮譽，反讓我們被一支更好球隊擊潰。」

「活塞曾連6年殺進東區決賽，那支球隊算是常勝軍，」拉許說，「他們擁有實力強大的先發陣容，先發5人都具全明星身手，也有些人是未來籃球名人堂等級，像是班華勒斯與畢勒普斯，甚至還有漢米爾頓，當時他們實力確實比我們好。」

或許相隔快16年，拉許才翻舊帳主因，還是明明快到手的總冠軍飛了，畢竟當時湖人集結布萊恩、歐尼爾、卡爾馬龍與培頓的「F4」陣容，卻在2004年總冠軍賽輸到灰頭土臉，直到2009年布萊恩才跟保羅蓋索攜手封王，也拿生涯首次FMVP。

(中時 )