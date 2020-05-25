蔡英文總統昨天在臉書說要支持港人，但其中又提到「依據港澳條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」，國民黨團總召林為洲認為，這應該是在呼應美國之前揚言取消對香港的特殊待遇，蔡的說法感覺跟美國是一致的。

不過林為洲質疑，美國表面上看起來是要對中共跟港府施壓，以不給他優惠為條件，要中共讓香港維持高度自治，但這可能反而讓香港更糟，失去亞洲金融中心的地位，港人生活更不好；而蔡揚言取消港澳條例，也是一樣道理，取消港人在台的優惠，變相在懲罰香港人。

林為洲並指出，綠營選前操作香港反送中，當時也有不少人在喊要《難民法》來接受港人政治庇護，蔡政府當時說現有法律，也就是《港澳條例》已經可以處理，現在卻說可以停止適用？那在沒有《難民法》又不能用《港澳條例》的狀態下，港人要怎麼尋求政治庇護？反觀國民黨團跟民眾黨團已經提修法，要放寬條件讓港人來台接受政治庇護，蔡總統是什麼意思，應該要說清楚講明白。

(中時 )