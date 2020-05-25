川伯對高雄市民真情告白！極限運動場高市府聽到了。(影/民正言順YT)

川伯這一席話，讓韓粉聽了眼眶都紅了！李四川接受YouTuber專訪時，竟然罕見透露自己來了高雄一年五個多月來的心聲，還透露自己如何評價韓國瑜。他謝謝高雄市民給這麼好的機會能，讓他能做點什麼「回饋」高雄市民，最後喊話：「四年一定端出超過二十年政績」。

李四川接受YouTuber《民正言順》專訪，第一題馬上被問到跟高雄市長韓國瑜合作時的情況，李四川說當然啦，我的老闆很多，因為我從公務人員三等一職做到十四等。李四川對韓市長的評價，首先是他比較坦承，也許是因為韓不在公務系統比較久，比較兄弟氣+親合力。第二是他很授權，能接受批評，川伯說真的跟韓國瑜相處的蠻愉快的。

小編犀利問說韓市長看到負面新聞的心情會是如何？李四川說看到韓市長被罵的時候，他就時常跟韓說「我如果是你，我早就精神分裂了，因為什麼事好的都沒有，都是壞的。」李四川很心疼的說：「我說實在的，其實看見那些是被人捏造的事，看了很心疼啦。」

李四川替韓國瑜抱屈，先前下大雨，竟然有網友拿出以前的淹水照片來指責韓團隊清淤在做什麼？清到口袋裡面進去？對此，李四川喊話：「高雄變好，對你不好？為何要一直在那邊栽贓造謠？」李四川更說，從沒看過韓國瑜因為被罵了而責罵團隊，反而還鼓勵說「快樂一點啊，怎麼這麼沉默？快樂一點，工作人員。」

李四川說他來高雄後，盤點共有68處容易一下雨就淹水，也許是因為沒設抽水站、或是老舊。下雨不積淹水，可能這些雨到了北部，也是會積淹水，他認為要看要如何去減輕積淹水，要看排水的效率。

最後，李四川感性說，他謝謝高雄市民給這麼好的機會能，讓他能做點什麼回饋高雄市民。他靦腆說會說是回饋，因為他63~66年曾經在岡山農工讀書，他也不知到自己能在退休之前還可以到高雄來服務，他喊話說雖然韓團隊來了才一年五個月的時間，但被人用了放大鏡來看，變成像是做了20年一樣，他最後喊話：「四年一定端出超過二十年政績」。

(中時電子報)