大陸國家發改委副主任寧吉喆24日在新聞發佈會介紹多項穩消費措施。其中包括要完善城鄉物流配送體系，推進智慧快遞櫃等設施建設和資源分享，並優化消費網路重要節點佈局，培育若干國際消費中心城市，建設一批輻射帶動能力強、資源整合有優勢的區域消費中心。

而據新浪財經報導，隨著主要大陸營運商的自身調整結束，以及快遞企業加速佈局，看好2020年有望迎來快遞櫃需求爆發。相關公司有智萊科技、新北洋等公司。

(旺報 )