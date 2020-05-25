陸發改委推進穩消費 布局完善城鄉物流配送 02:532020/05/25 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國家發改委表態推進穩消費，包含要完善城鄉物流配送等措施。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家發改委副主任寧吉喆24日在新聞發佈會介紹多項穩消費措施。其中包括要完善城鄉物流配送體系，推進智慧快遞櫃等設施建設和資源分享，並優化消費網路重要節點佈局，培育若干國際消費中心城市，建設一批輻射帶動能力強、資源整合有優勢的區域消費中心。 而據新浪財經報導，隨著主要大陸營運商的自身調整結束，以及快遞企業加速佈局，看好2020年有望迎來快遞櫃需求爆發。相關公司有智萊科技、新北洋等公司。 (旺報 ) #消費 #快遞 #中心 #資源 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙鐵端午開放餐飲 不能賣站票 04:102020/05/21 生活新聞 5月以來219家A股公司股東釋減持計畫 02:552020/05/21 兩岸 雙鐵站票販售急煞車 交通部今再洽疫情指揮中心 11:132020/05/21 生活 苗縣醫療園區流標4次 地方盼北區增設醫學中心 16:542020/05/21 生活 紓困消費券議員籲改折抵提振消費意願 市府：加強行銷振興經濟 16:542020/05/21 生活 龍邦宣戰未果 泰山公司派勝出 04:102020/05/22 財經要聞 法規未鬆綁 苗縣設醫學中心難度高 04:102020/05/22 地方新聞 大轉彎 端午雙鐵站票、自由座不賣了 11:442020/05/22 生活 連續41天無本土個案 指揮中心：今日無新增病例 13:482020/05/23 生活 發改委五大措施 助消費回升 01:272020/05/25 錢潮 兩岸熱門新聞 港府夜間發布聲明 譴責示威群眾暴行令人髮指 - 兩岸 中國歷史上最熱的一天 熱死數萬人 怎麼一回事？ - 兩岸 - 旺報 陸兩會外長記者會 王毅罕見大談台灣問題 - 兩岸 - 旺報 67歲嬤「自然受孕」產健康女嬰！不孕夫妻求生子秘方 - 兩岸 香港反國安法遊行爆衝突 警逮180人 港府譴責暴行 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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