大陸全國政協常委、財政部前部長樓繼偉近日出席全國政協中共界別小組討論時建議，應將大陸的企業所得稅應降到20％，並將個人所得稅邊際稅率可從45％降到33％。

據《證券時報》引述他所說，還建議透過加大增值稅期末留抵退稅的力道，爭取今年達到1兆元人民幣，能有利於推動民間投資，且認為今後也不要設定GDP增速指標。

(旺報 )