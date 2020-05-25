陸前財長樓繼偉：建議企業所得稅率降至20％ 02:532020/05/25 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸前財政部長樓繼偉建議將企業所得稅降到20％（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸全國政協常委、財政部前部長樓繼偉近日出席全國政協中共界別小組討論時建議，應將大陸的企業所得稅應降到20％，並將個人所得稅邊際稅率可從45％降到33％。 據《證券時報》引述他所說，還建議透過加大增值稅期末留抵退稅的力道，爭取今年達到1兆元人民幣，能有利於推動民間投資，且認為今後也不要設定GDP增速指標。 (旺報 ) #政協 #稅率 #大陸 #全國 #全國政協 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸媒報導 全國政協會議將舉行默哀儀式 12:322020/05/21 兩岸 陸政協報告：深化與台黨派團體各界人士交流 15:592020/05/21 兩岸 陸政協委員：應規畫國家應急醫學與戰略儲備中心 20:012020/05/21 兩岸 汪洋：決勝全面建成小康社會 04:102020/05/22 焦點新聞 政協開幕 寥寥數語談兩岸 04:102020/05/22 財經要聞 新聞分析－對台橋梁一反常態 「無話可說」意圖明顯 04:102020/05/22 財經要聞 陸政協對台展望 深化對各黨派交流 04:102020/05/22 兩岸要聞 港版國安法勢在必行 京官晤港政協籲支持 10:542020/05/22 兩岸 陸IC自製率 十年難突破 04:102020/05/23 財經要聞 制訂港版國安法 汪洋政協開幕露玄機 14:562020/05/23 兩岸 兩岸熱門新聞 港府夜間發布聲明 譴責示威群眾暴行令人髮指 - 兩岸 中國歷史上最熱的一天 熱死數萬人 怎麼一回事？ - 兩岸 - 旺報 陸兩會外長記者會 王毅罕見大談台灣問題 - 兩岸 - 旺報 67歲嬤「自然受孕」產健康女嬰！不孕夫妻求生子秘方 - 兩岸 香港反國安法遊行爆衝突 警逮180人 港府譴責暴行 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。