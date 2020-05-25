小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（25日）新聞重點。

【1】反國安法 逾千港人再上街頭

大陸全國人大會議審議港版「國安法」，並預計28日進行表決，另一方面香港《國歌法條例草案》也將恢復二讀。此舉引起香港市民擔憂，並在24日發起「反惡法大遊行」。香港醫管局晚間發布新聞稱，抗爭過程有6人送醫，其中1名女子命危；有消息指出，已有近200人被捕。這是香港今年以來最大規模的示威衝突。

【2】港人移民首選 不是台灣

香港近年來政治多動盪，繼1997年主權回歸後，香港再掀移民潮，連影星黃秋生都說考慮申請移民台灣。有「藍營口譯哥」之稱的淡江大學外交國際關係學程講師黃裕鈞則認為，可以預期，對岸加強對港實施「一國一制」狀況下，港人會大量往海外移居，但首選不會是台灣。

【3】恐懼症候群 逛醫院的人少了

逛醫院的人變少了！新冠肺炎疫情延燒近半年，健保署統計各層級醫療院所門住診，1~3月基層診所較去年同期下降7.4％，是各層級醫院最高的，而在各科別當中，以耳鼻喉科及小兒科門住診下降最多，但精神科卻逆勢上升。健保署官員表示，基層診所下降最高，顯示病患平時小病就選擇不去看了，精神科不降反升，主要為民眾對疫情的心理擔憂引發焦慮等身心方面問題。

【4】黃金春嗆2018慘敗必重演

《農田水利法》修正草案6月底前完成三讀，農田水利會10月1日起改制為公務機關，原本經會員選舉產生的會長、總幹事將改為官派，農委會主委陳吉仲稱此舉可杜絕人事酬庸，但民進黨籍的桃園農田水利會會長黃金春怒嗆：「民進黨強度關山，2年後必將重蹈2018慘敗覆轍！」

【5】滿足2條件 藝文場館全面開放

隨著國內疫情漸緩，藝文界關切表演場館是否能全面開放、正常售票？對此，文化部長李永得表示，需先觀察2周，並確實做到2個條件，「第一是這2周試辦情況良好，第二是觀察國際與國內疫情動態，是否有變化，我們會就這2點綜合評估，並和中央流行疫情指揮中心（CDC）進一步討論，是否全面開放。」

(中時電子報)